Ifrane : Une université d'hiver pour les jeunes MRE le 21 décembre sur le thème du vivre ensemble

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, en partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que l’Université Al Akhawayn, organisent l’université d’hiver au profit d’une centaine de jeunes MRE sous le thème du vivre ensemble. L’évènement se tiendra les 21, 22 et 23 décembre 2017 à Ifrane, indique le ministère dans un communiqué reçu par Yabiladi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme culturel lancé par le ministère envers les jeunes MRE. Partant de l’expérience des universités d’été, développée par le ministère depuis 2009, ce nouveau programme se veut novateur dans le sens où il permettra de couvrir un plus grand nombre de jeunes MRE sur différentes périodes de l’année.

Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour corroborer cet intérêt, entre autres l’évolution de la communauté marocaine établie à l’étranger, marquée par les changements intergénérationnels, les changements de l’environnement des sociétés d’accueil ainsi que le contexte actuel caractérisé par la montée de courants extrémistes, particulièrement dans les pays occidentaux. Toutes ces mutations ont fait apparaître de nouvelles préoccupations, besoins et attentes, notamment chez les nouvelles générations des Marocains du monde.

C’est dans ce contexte qu’il a été jugé utile de focaliser l’université d’hiver sur la thématique du vivre ensemble ; concept qui tend à promouvoir la culture, renforcer l’inter-culturalité, redéfinir la citoyenneté dans un espace pluriel et défendre les valeurs civiques basées sur la paix, la tolérance et l’acceptation de l’autre.

Une centaine de jeunes marocains du monde participeront à cette édition, sélectionnés sur la base de leur parcours estudiantin exemplaire, âgés de 18 à 25 ans, dont 66% de sexe féminin, en provenance de différents pays de résidence à travers le monde.