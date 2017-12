Paradise Beach : Nouvelle manifestation des investisseurs devant l’ambassade du Maroc à Londres

Plusieurs centaines d’investisseurs européens et de Marocains résidant à l’étranger, notamment en Angleterre, en Espagne, en France et en Irlande, ont manifesté lundi devant l’ambassade du Maroc à Londres, dans le cadre de l’affaire Paradise Beach, apprend-t-on dans un communiqué. Il s’agit de leur septième manifestation devant la chancellerie marocaine.

«Honte au Maroc ! Le roi Mohammed VI doit intervenir. Fin au silence du gouvernement marocain !», ont-ils scandé, tandis que d’autres brandissaient des pancartes sur lesquelles était écrit «Rendez nous nos millions», «Stop à la corruption» ou encore «Honte aux ministres qui ont soutenu le promoteur depuis 2006».

De nombreux parlementaires étaient également présents, notamment Thomas Brake et Steve McCabe, ainsi les représentants du collectif des investisseurs, qui ont été reçus par l’ambassadeur du Maroc à Londres.

«Les parlementaires anglais sont nombreux à connaître la cause des 800 investisseurs floués et ignorés par les autorités marocaines. Eux non plus ne comprennent pas le silence des autorités marocaines, pourtant partie prenante dans ce projet immobilier depuis 2006», lit-on plus loin dans le communiqué.

«Malheureusement la réunion avec l’Ambassadeur du Maroc s’est révélée très décevante et n’apportant aucun élément nouveau… Les 800 investisseurs sont méprisés, ignorés par l’Etat marocain qui aurait pu mette fin à cette scandaleuse affaire dès 2009. L’Etat marocain refuse d’admettre les graves manquements dont il a été coupable alors que les preuves sont foison», poursuit-on de même source.

Le communiqué rappelle qu’une soixantaine d’investisseurs attendent la date d’un nouveau procès en pénal à Tanger contre Larbi Tadlaoui, le dirigeant de l’entreprise Atlantic Beach. Le 24 mars dernier, ces investisseurs se sont rendus dans la ville du Détroit pour porter plainte et ont été entendus par le procureur général de Tanger.