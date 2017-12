NOOR Midelt : La BAD prête 265 millions de dollars au Maroc

Le Conseil d'administration du Groupe Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, à Abidjan, un prêt de 265 millions de dollars USD pour financer la première phase du projet de complexe solaire NOOR Midelt.

Le projet de complexe solaire NOOR Midelt, qui permettra d'installer une capacité totale pouvant dépasser 800 MW, contribuera à la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie énergétique nationale 2010-2030. L’objectif est de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 42% à l’horizon 2020 puis à 52% en 2030, a indiqué vendredi la BAD dans un communiqué.

Aligné sur trois des cinq priorités stratégiques de la BAD, dites «High 5», le projet répond en premier lieu à la réalisation de l’objectif «Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie» avec un effet catalyseur sur l’atteinte de deux autres priorités : «Industrialiser l’Afrique» et «Améliorer la qualité de vie des populations africaines».

Plus largement, cette opération concourt à la réalisation du nouveau pacte pour l’énergie en Afrique 2016-2025 et dont l’un des programmes phares contribuera à installer, à l’horizon 2025, une capacité de production totale de 10 GW de sources d’énergies renouvelables.

«Ce projet est une contribution importante dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique du pays», a indiqué la représentante résidente de la BAD au Maroc, Leila Farah Mokaddem. «Cette opération renforcera l’indépendance énergétique du Royaume et évitera le rejet dans l’atmosphère de plus de 17 millions de tonnes de CO2 sur la durée totale d’exploitation du projet», a-t-elle ajouté.

A ce jour, le portefeuille actif de la BAD au Maroc compte 33 projets et programmes, totalisant un engagement financier de près de 3,1 milliards de dollars USD. Ces financements, dont plus de 85% sont dédiés aux infrastructures de base, couvrent différents secteurs, notamment l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement, ainsi que l’agriculture.