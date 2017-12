Rabat : Une série de concerts pour rendre hommage à la musique classique arabe

La musique classique comprend des influences arabes et moyen-orientales qui ont contribué à la façonner. C’est pourquoi l’Académie du Royaume du Maroc a choisi de rendre hommage aux compositeurs ayant fait de ce registre leur marque de fabrique, en lançant le 6 décembre une série de concerts dans le cadre du projet «Arabesque», indique l’établissement dans un communiqué.

L’évènement mettra en avant le pianiste marocain Marouan Benabdallah ainsi que sept autres musiciens-compositeurs venus d’horizons différents : Dia Succari pour la Syrie, Salim Dada pour l’Algérie, Zad Moultaka et Boghos Gelalian pour le Liban, Mohammed Fairouz pour les Etats-Unis et les Emirats arabes unis, Nabil Benabdeljalil pour le Maroc et Camille Saint pour la France. L’idée est ainsi de promouvoir les créations de ces maestros peu connus dans le monde.

L’Académie du Royaume du Maroc a lancé en septembre 2014 le projet «Arabesque» afin d’identifier et de répertorier les artistes arabes, perses, turcs et ceux influencés par les arrangements orientaux. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 80 compositeurs arabes travaillant sur la musique classique ont été découverts dans le cadre de travaux de recherche incluant des fonds documentaires de bibliothèques et de collections privées. Le projet «Arabesque» a pour but de perpétuer cette recherche, tout en renforçant le dialogue entre les cultures et les peuples par le bais de la musique.