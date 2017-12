Rabat accueille le premier tournoi de street hockey

L’ambassade du Canada au Maroc a organisé, samedi à la marina du Bouregreg de Rabat, le premier tournoi de street hockey (hockey de rue). L'évènement a connu la participation d'une centaine de pratiquants dans les catégorie juniors et séniors.

Organisé en partenariat avec la Fédération royale marocaine de hockey sur glace (FRMHG), ce tournoi a été l’occasion de mettre en avant le hockey, sport national du Canada, et de faire connaître davantage ce sport auprès du public marocain, a indiqué le conseiller politique de l'ambassade du Canada à Rabat, Bill McCrimmon, dans une déclaration à la MAP.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire du Canada, a-t-il relevé, soulignant la participation de l’Association marocaine de soutien et d'aide aux personnes trisomiques (AMSAT).

Lle président de la FRMHG, Khalid Mrini, a fait savoir que près de 100 participants ont animé des matchs d'exhibition dans les deux terrains dédiés à l'événement dans les catégories juniors et séniors, avec la présence de plusieurs équipes marocaines, notamment Rabat Capital's, Huskies de Kenitra et Pirates de Salé. Fondée en février 2016, la FRMHG est un membre actif de la Fédération internationale et de la Confédération africaine de hockey sur glace.

Le street hockey est un sport similaire au hockey sur glace mais il se joue sur du bitume. Ses règles simples et son matériel peu coûteux en font un sport de plus en plus populaire. Les joueurs jouent sans rollers et sans patins à glace, mais avec une petite balle en plastique orange. La première ligue de street hockey a été créée en 1960 au Canada.