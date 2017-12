Prospérité et bien-être : Le Maroc se fait devancer par ses voisins maghrébins

L’ONG britannique Legatum Institute a récemment publié l'édition 2017 de son rapport sur la prospérité et le bien-être dans le monde. Sur les 149 pays répertoriés, le Maroc se classe à la 97e place, alors qu'il avait récolté la 101e lors de l'édition précédente. Il se situe juste derrière l'Arménie et devant la Moldavie.

A l'échelle mondiale, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Finlande occupent respectivement les trois premières marches du podium, tandis que le Soudan (147e), la Centrafrique (148e) et le Yémen récoltent les trois dernières.

Pour mémoire, l’indice de prospérité de Legatum Institute est déterminé pour chaque pays à partir de neuf indicateurs : les performances économiques, l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires, la gouvernance, les libertés individuelles, le capital social, la sûreté et la sécurité, l'éducation, la santé et la qualité de l'environnement.

Le Maroc, bon élève en matière d'amélioration de la qualité de l'environnement

Sur le front des performances économiques, le royaume occupe la 79e place, alors qu'il est 88e dans l'indice des opportunités d'affaires et 116e dans celui de la gouvernance. Il est également 112e dans la catégorie des libertés individuelles, contre 119e dans celle de l'éducation. Il obtient son meilleur score sur le volet de la sûreté et de la sécurité (35e) et sur celui de la qualité de l'environnement (49e). En revanche, le capital social lui vaut de recueillir la 114e place. Enfin, il est 77e dans la catégorie de la santé.

Dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), le Maroc occupe la 11e position, juste derrière la Tunisie (94e mondiale) et devant le Liban (105e). Israël (38e) prend la tête du classement régional, tandis que les Émirats arabes unis (39e) et le Qatar (47e) arrivent respectivement deuxième et troisième. La Libye (136e), l'Irak (142e) et le Yémen (149e) ferment quant à eux la marche.

«Le volet de la sûreté et de la sécurité accuse la plus forte baisse dans la région MENA en 2017, l’Égypte, la Turquie et la Libye étant les moins performants. Seuls le Maroc, Oman et le Qatar ont vu leur score augmenter dans cette catégorie au cours des cinq dernières années», font remarquer les auteurs. Au Maroc, les auteurs du rapport soulignent également l’amélioration de la qualité de l'environnement, après que le pays a mis en œuvre une gestion plus durable de son approvisionnement en eau.