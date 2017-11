Indice Ibrahim de la gouvernance africaine : Le Maroc parmi les 10 pays africains ayant amélioré leurs score

Le Maroc fait partie des 10 pays les plus performants en Afrique, selon le rapport 2017 de l’indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG). L’enquête annuelle qui évalue la qualité de la gouvernance dans les pays du continent classe le Maroc à la 12e place sur 54 pays.

Ainsi, sur les 10 nations les plus performantes du continent en termes de gouvernance, le royaume arrive 7e. Le classement est complété par la Côte d'Ivoire en première place, suivie du Togo, du Zimbabwe, du Rwanda, du Kenya et du Liberia.

Sur la base de quatre indicateurs principaux, l'enquête initiée en 2007 révèle que le Maroc a nettement progressé entre 2007 et 2016. En conséquence, il est passé d'un score de 54,2 points en 2007 à 60,1 points en 2016.

Pour le premier indice, relatif à la sécurité et l’état de droit, lui-même basé sur quatre autres sous-indices, à savoir l’état de droit, la responsabilité, la sécurité personnelle et la sécurité nationale, le Maroc arrive à la 14e place du classement. Quant à l’indice de la participation et des droits de l'homme, divisé en trois sous-catégories - participation, droits et genre -, le Maroc se positionne à la 33e place.

Bon élève pour les opportunités économiques durables

L’indicateur des opportunités économiques durables classe le Maroc au 2e rang sur une base de quatre sous-indicateurs : la gestion publique, l’environnement des affaires, les infrastructures et le secteur rural. Sur le front du développement humain, divisé entre le bien-être, la santé et l’éducation, le royaume récolte la 13e position.

Globalement, le Maroc a amélioré son score par rapport à l'année précédente, où il n'avait recueilli que 58,6 points. Par ailleurs, il obtient son meilleur score dans l’indice des opportunités économiques durables avec 68,2 points. En revanche, le royaume est beaucoup moins performant en matière de participation et des droits de l'homme, avec seulement 44,2 points sur 100.

A l’échelle du Maghreb, l'Algérie se classe au 22e rang avec 53,6 points. La Tunisie recueille quant à elle la meilleure note (65,5) et se classe 7e. La Mauritanie est 44e avec 44,5 points, tandis que la Libye a été distancée puisqu'elle est classée 49e avec 33,3 points.

La République de Maurice prend la tête du classement général, suivie des Seychelles, du Botswana, du Cap Vert, de la Namibie et l’Afrique du Sud. Le Soudan du Sud (53e), l'Érythrée (52e), la République Centrafricaine (51e) et la Libye (49e) ferment la marche.