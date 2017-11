Risque climatique : Le Maroc toujours exposé

L’ONG allemande Germanwatch, spécialisée dans les politiques publiques sur le commerce, l’environnement et les relations entre les pays industrialisés du Nord et les pays sous-développés, a publié son indice mondial 2018 des risques climatiques (Global Climate Risk Index 2018).

Le rapport retrace l’impact chiffré des changements climatiques en 2016 et sur la période 1997-2016 à travers le monde, en l’occurrence les populations qui souffrent le plus des évènements météorologiques extrêmes.

Entre 1997 et 2016, la moyenne annuelle des décès liés aux catastrophes naturelles au Maroc était de 17 morts pour 100 000 habitants, tandis que les pertes moyennes annuelles étaient évaluées à 172,142 millions de dollars, soit 1,6 milliard de dirhams. En 2016, la moyenne annuelle des décès liés aux catastrophes naturelles au Maroc s’est élevée à 0,029 morts pour 100 000 habitants.

Entre 1995 et 2014, la moyenne annuelle des décès liés aux catastrophes naturelles était de 33,45 morts, quand les pertes moyennes annuelles étaient évaluées à 176,086 millions de dollars US, soit près de 1,8 milliards de dirhams.

L’indice mondial 2018 des risques climatiques de Germanwatch est une analyse basée sur une des séries de données les plus fiables sur l’impact de conditions météorologiques extrêmes et les données socio-économiques y étant associées. Son but et de mettre en contexte les débats actuels sur les politiques climatiques - en particulier les négociations internationales sur le climat - en montrant les impacts concrets durant l’année précédente et les dernières deux décennies.