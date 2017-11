Entreprenariat : Le projet DiafrikInvest à la rencontre de la diaspora marocaine en Europe

Les partenaires du projet DiafrikInvest, qui se propose d’accompagner les investisseurs et entrepreneurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, partent à la rencontre de ces trois communautés en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’objectif est de présenter les opportunités offertes par le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne, aux porteurs de projet de la diaspora qui souhaitent créer une entreprise dans leur pays d’origine.

Cinq réunions d’information sont prévues d’ici la fin de l’année : Bruxelles le 17 novembre à 18 heures ; Amsterdam le 18 novembre à 15 heures ; Munich le 2 décembre à 14 heures ; Düsseldorf le 3 décembre à 14 heures ; Lyon le 16 décembre à 14h30. La participation aux réunions d’information est ouverte sur inscription en ligne. Le lien figure sur le nom des villes. L’appel à projet DiafrikInvest est ouvert jusqu’au 31 décembre 2017.

Par la suite, 50 lauréats sélectionnés sur dossier et entretien bénéficieront d’un accompagnement personnalisé durant tout leur parcours de création de l’Europe vers l’Afrique (Maroc, Sénégal et Tunisie) : coaching, networking, conseil, participation à un forum d’affaires et business tour.

Le projet DiafrikInvest est mis en œuvre, pendant trois ans (2016-2019), dans le cadre du «Dialogue euro-africain sur la migration et le développement» qui rassemble plus d’une cinquantaine de pays le long de la route migratoire ouest-africaine. Il est cofinancé, à hauteur de 90%, pour un montant de 2 millions d’euros, par l’Union européenne.