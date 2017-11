Hirak : Nouveau report de l'audience du procès des mis en cause au 21 novembre

La chambre criminelle de la cour d’appel de Casablanca a reporté, mardi, au 21 novembre, le procès des mis en cause dans les événements d’Al Hoceima.

La cour devra tenir, ce jeudi, une audience consacrée à l'examen de la requête des avocats de la défense d’accorder la liberté provisoire aux accusés.

Le procureur général du roi près cette cour a indiqué, dans une déclaration à la presse, que «l’audience s’est déroulée en présence de tous les accusés, aussi bien ceux en détention que ceux en liberté conditionnelle, qui étaient soutenus par leurs avocats».

Au cours de cette audience, a-t-il poursuivi, les avocats de la défense ont sollicité la cour afin de permettre aux accusés de se présenter devant le juge au lieu de comparaître dans l’espace qui leur était réservé jusqu'ici, faisant savoir qu’ils ont formulé des requêtes de liberté provisoire au profit des mis en cause, et sollicité le renvoi de l'audience afin de permettre la préparation de la défense.

Les mis en cause sont poursuivis, chacun en ce qui le concerne, pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment «atteinte à la sécurité intérieure de l’État», «tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage», «réception de fonds, de donations et d’autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d’attenter à l’unité et la souveraineté du Royaume».

Ils sont également accusés «d’ébranler la loyauté des citoyens envers l’État marocain et les institutions nationales», «participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée» et «tenue de rassemblements publics sans autorisation».