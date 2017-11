Kénitra : Arrestation de l'étudiant soupçonné d'agression physique sur un professeur

Le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra a procédé, mardi matin, à l'arrestation d'un étudiant à l'Institut spécialisé de technologies appliquées (ISTA) pour son implication présumée dans une affaire d'agression physique contre un professeur du même établissement.

Les données préliminaires de l'enquête révèlent que le mis en cause, âgé de 18 ans, a infligé des coups au niveau de la bouche et du front à ce professeur, ce qui lui a causé un traumatisme et des contusions, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.