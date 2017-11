Déraillement du LGV au Maroc : L'ONCF s'explique

Une image montrant le déraillement d’une locomotive de la ligne à grande vitesse (LGV) sur la voie de service a fait le tour des réseaux sociaux ce mardi. La photo, relayée par plusieurs médias ayant évoqué un déraillement lors des premiers tests, a provoqué un tollé.

Suite à la diffusion de cette photo, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a indiqué dans un communiqué que «le 2 novembre dernier, au poste de Laouamra à proximité de Larache, et lors d'une opération de manœuvre, et non pendant les tests comme relayé sur la toile de la rame d’essai grande vitesse inactive et tractée par une machine diesel à une vitesse inférieure à 10 km/h, un essieu de ladite rame a dévié de son itinéraire sur voie de service».

L’ONCF précise que ses équipes spécialisées sont intervenues immédiatement et ont procédé à la remise sur rail de la motrice, et qu’aucun impact, ni sur le matériel ni sur la poursuite des essais n’est à signaler.