Le Maroc, leader dans la lutte contre le réchauffement, selon le Climate Action Tracker

Le Maroc, bon élève dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Oui, estime le Climate Action Tracker (CAT), une analyse scientifique indépendante qui mesure l’action climatique de 32 pays, couvrant environ 80% des émissions mondiales, contre l’objectif globalement convenu de maintenir le réchauffement bien en dessous de 2°C, et de poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Le CAT mesure la contribution déterminée au niveau national (CDN), c’est-à-dire les plans d’action climat nationaux (NDC - Nationally Determined Contribution), fruits d’un partenariat entre le Maroc et l’Allemagne, lancé le 15 novembre lors de la COP22 à Marrakech.

Des promesses saluées

Ainsi, la contribution déterminée au niveau national du Maroc est notée «1,5°C compatible avec l’Accord de Paris», conformément à l’indicateur établi par le Climate Action Tracker. Au total, le CAT en compte six pour classer les pays : exemplaire ; 1,5°C compatible avec l’Accord de Paris ; 2°C compatible ; insuffisant ; hautement insuffisant ; gravement insuffisant. Le Maroc et la Gambie arrivent en tête de la deuxième catégorie, «1,5°C compatible avec l’Accord de Paris».

Selon les données fournies par le rapport du CAT, publié le 6 novembre, le Maroc est l’un des pays les plus performants ayant réussi à atteindre les recommandations de l’Accord de Paris en septembre 2016. «La note 1,5°C compatible avec l’Accord de Paris indique que l’engagement climatique du Maroc en 2030 est cohérent avec un réchauffement bien inférieur à 2°C et une limitation du réchauffement à 1,5°C», note l’analyse scientifique.

Après sa ratification de l’Accord de Paris le 21 septembre 2016, le Maroc avait promis de soumettre sa contribution déterminée au niveau national. L’objectif du royaume était de réduire de 17% les émissions de gaz à effet de serre, y compris l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et de la foresterie, à l’horizon 2030. Le pays a également déclaré qu’il réduirait ses émissions de 42% avec un soutien international suffisant.

La Chine et le Japon, mauvais élèves

D’après le rapport, le royaume se rapproche de ses objectifs NDC grâce à ses politiques actuelles visant à «l’extension de l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique». Pour classer la performance du Maroc, le Climate Action Tracker a pris en considération la contribution NDC du Maroc, qui comprenait des informations détaillées sur les activités actuellement mises en œuvre et prévues. Par exemple, le pays a développé une stratégie énergétique nationale pour augmenter la capacité de production d'électricité renouvelable et la part de la capacité de production d'électricité installée à partir de sources renouvelables à 42% en 2020 et à 52% en 2030.

D’autres pays ont réussi à répondre à certaines de ces contributions déterminées à l’échelle nationale. Parmi eux, l’Inde, les Philippines et l'Éthiopie ont été classées «2°C compatible» par le rapport. En revanche, les pays de l’Union européenne, le Canada, le Brésil, les Emirats arabes unis et la Suisse ont été classés dans la catégorie «insuffisant», tandis que la Chine, le Japon, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud sont classés «très insuffisants».

Les performances des pays sont étudiées sur la base «d’une évaluation actualisée des promesses nationales, des cibles et des INDC (Intended Nationally Determined Contribution, les contributions nationales des pays, ndlr) et de la politique actuellement mise en œuvre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre».