BIXPO 2017 : Le «SmartiLab» de l'EMSI rafle deux médailles d'argent en Corée du Sud

Le laboratoire de recherche, de développement et d'innovation «SmartiLab», relevant du Groupe EMSI, a décroché deux médailles d’argent dans le cadre du BIXPO 2017 (Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology), qui s’est tenu du 1er au 3 novembre à Gwangju en Corée du Sud.

Le BIXPO figure parmi les plus importants concours d’inventions au monde, avec plus de 60 000 visiteurs et près de 3 000 inventeurs, issus de plus de 48 pays, spécialisés dans l’électricité, l’énergie, les TIC, l’écologie et les sciences domestiques, indique un communiqué de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI).

La première médaille d’argent a été attribuée au projet «EFMA», un nouvel absorbant électromagnétique à base d’un méta-matériau flexible et ultra fin pour la protection du corps humain contre les radiations électromagnétiques. Cette invention permet de protéger le derme humain contre les effets néfastes de radiations électromagnétiques, à savoir l’ionisation, et plus particulièrement l’effet thermique.

La seconde médaille d’argent a été décernée au projet «Senstenna», une innovation technologique appartenant aux systèmes de communication de la 5e génération et spécialement le domaine des objets connectés : Internet of Things (IoT). Il s’agit d’un dispositif qui utilise le recyclage des ondes RF du module de communication pour détecter différents types de grandeurs physiques sans faire recours à un capteur spécifique.

La technologie «Senstenna» a été exploitée récemment par le laboratoire «Smartilab EMSI» comme un objet connecté sans capteur pour la réalisation du projet de gestion intelligente et écologique du stationnement «SmartyPark», qui a permis au Maroc d’être classé parmi les quatre finalistes de la Coupe du monde de l’innovation à Barcelone en mars dernier.