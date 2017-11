Concours international de films courts «Ana Maghribi(a)» : Les noms des gagnants dévoilés

La cérémonie de remise des prix de la quatrième édition du concours international de films courts «Ana Maghribi(a)» s’est tenue jeudi 2 novembre à l’Institut français de Casablanca. Six prix ont été remis aux gagnants qui ont proposé des vidéos n’excédant pas 90 secondes sur la thématique «vivre la ville ensemble», rapporte l’Institut français dans un communiqué.

Le jury, présidé cette année par l’actrice Latefa Ahrrare, a décerné 3 prix. Le premier a été raflé par «Le paradigme du mur» de Naji Tbel, suivi de «Ticket de voyage» d’Ali Benzekri et de «La nuit de ma ville» par Ali Oubkhane.

Le prix spécial de l’Institut français du Maroc, organisateur de ce concours, est revenu à Ihab Bensalah et Mehdi Laaribi pour leur film «Casawi». Quant au prix de la Société générale Maroc, partenaire de l’évènement, il a été attribué à Oussama Ait Yassin pour sa proposition «Do it for you». Enfin, le prix du public a été remporté par «Les jeunes d’aujourd’hui» d’Achraf Abbassi.

Après le triomphe des trois premières éditions, le concours lancé le 15 avril et clôturé le 30 septembre 2017 a traité de la thématique «vivre la ville ensemble». Les participants ont essayé de creuser plusieurs pistes pour penser cet environnement en mutation, imaginer la ville idéale ou scruter nos villes telles qu’elles sont. Près de 330 personnes se sont inscrites et 71 films ont été envoyés de toutes les régions du Maroc, de France et des États-Unis.