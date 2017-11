Avec «Casablanca Jungle», Malca signe un clip à l’esthétisme épuré

Malca est définitivement une figure montante dans le milieu musical. L’artiste, qui est né et a grandi à Casablanca, détonne avec son style unique. Le Franco-marocain a sorti, le 27 octobre, son nouveau son «Casablanca Jungle».

Dans un clip à l’esthétique épuré, l’auteur-compositeur et producteur de 28 ans enchaîne les séquences dans les rues casablancaises, tandis qu’un groupe de jeunes marocains issus de la classe populaire se déhanchent et s’amusent dans une maison au décor typiquement oriental.

«Dans la vidéo, on reconnaît certaines pièces signées par le couturier Yassine Morabite, comme le bomber avec des visages de poupées voilées ou encore le pull en damier brillant, noir et or», décrivent nos confrères du Huffpost Maroc.

Côté musique, «Casablanca Jungle» est un subtil mélange de plusieurs genres musicaux. Le raï, l’électro, la pop et le chaâbi se côtoient pour offrir un résultat unique. «Une immersion très agréable et bien portée par la voix de Malca, qui se solde par une annonce, la sortie de son EP «Casablanca Jungle» le 17 novembre prochain», écrit le magazine culturel et politique français Les Inrocks.

Depuis quelques années, Malca se fait remarquer avec ses clips originaux qui ne suivent pas la tendance «commerciale». En 2015, la presse française découvre l’artiste à travers sa chanson «She gets too high», considérée comme le «tube de l’été» par le magazine féminin Cosmopolitan, Elle et Les Inrocks.

«Avec Internet, le phénomène s’est encore amplifié. Malca, auteur d’un hit et d’un EP encore tenus secrets, le sait bien. Alors, il savoure les moments de calme avant d’être emporté dans le tourbillon médiatique», écrivait Le Point Afrique.