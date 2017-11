Espagne : La première ligne aérienne Santander-Marrakech inaugurée

La première ligne aérienne Santander-Marrakech, opérée par la compagnie Ryanair, a été inaugurée lundi, avec un premier vol accueilli dans la capitale de Cantabrie (nord de l'Espagne) en provenance de la cité ocre.

Ce vol inaugural a atterri à l’aéroport Seve Ballesteros de Santander en présence notamment de la directrice générale du tourisme au gouvernement de Cantabrie, Eva Bartolomé, qui s’est félicitée de l’ouverture de cette ligne, la seule qui relie le nord de l’Espagne à Marrakech, et la première entre la Cantabrie et un pays en dehors de l’Europe, a indiqué mardi un communiqué du gouvernement régional.

«Plus qu’une route touristique, la connexion avec Marrakech représente une opportunité de commerce pour de nombreuses entreprises et la possibilité d’ouvrir des échanges culturels, basés sur la connaissance et l’apprentissage de la langue espagnole», a estimé Mme Bartolomé, ajoutant que le gouvernement de Cantabrie œuvre de concert avec le Maroc pour mener à bien plusieurs projets dans ce sens.

«Nous allons développer différentes actions de promotion à Marrakech et d'autres villes du Maroc pour intensifier les échanges touristiques et entrepreneuriales ainsi que la coopération dans le domaine universitaire», a-t-elle affirmé.

La responsable espagnole a aussi souligné que Marrakech constitue une destination très attractive d’un point de vue touristique, qui devient, grâce à cette nouvelle ligne, plus accessible pour les habitants des régions du nord de l’Espagne.

Ryanair opère cette nouvelle liaison aérienne à raison de deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis dans les deux sens. Selon Mme Bartolomé, cette programmation favorise aussi bien les escapades touristiques de fin de semaine, entre vendredi et lundi, que les voyages d’affaires, entre lundi et vendredi.