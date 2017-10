Casablanca : Le concours Startup Of The Year Africa 2018 marque son retour

Après la réussite de la première édition du prix Startup Of The Year Africa, qui a enregistré plus de 500 candidatures de 44 pays, Startup.Info, le magazine collaboratif des startups, poursuit son engagement dans la promotion de l’innovation africaine, annonce-t-il dans un communiqué.

Avec le soutien d’acteurs majeurs internationaux, tels que le groupe industriel énergétique français Engie, le moteur de recherche français Qwant, le pôle de compétitivité Finance Innovation et le cabinet de conseil et d’audit PwC, ainsi que 70 partenaires médias et écosystème, le magazine collaboratif lance la 2e édition du concours Startup Of The Year Africa 2018.

Le Prix de la startup de l’année vise à promouvoir le développement économique et social du continent africain en mettant en lumière ses startups innovantes. Ce concours permet de valoriser les startups africaines à fort potentiel en les connectant à un réseau d’entreprises internationales de pointe en matière d’innovation.

Le concours est dédié aux startups domiciliées en Afrique, à celles fondées par un membre de la diaspora africaine ainsi qu’aux startups internationales qui souhaitent s’installer sur le continent. L’appel à candidatures est ouvert du 2 octobre au 10 décembre 2017 sur la page web https://startup.info/fr/startupafro/.

Le concours est ouvert à titre gratuit à toutes les startups répondant aux critères suivants : avoir une existence légale (N° d’immatriculation demandé), avoir son siège en Afrique pour être élue «Startup africaine de l’année», disposer d’une date de création à partir du 1er janvier 2010 et avoir un MVP (un produit minimum qui satisfait les attentes de votre cible) ou un prototype.