Le groupe français Auplata, bientôt premier actionnaire de la CMT ?

L’entreprise Auplata, premier producteur d’or français coté en bourse, acquiert 4,82% du capital du Marocain Osead Maroc Mining (OMM), indique le journal en ligne Econostrum, spécialisé dans l’économie des pays du pourtour méditerranéen. Montant de l’opération ? 4 millions d’euros.

Une acquisition «associée, dès lors qu’Auplata détiendra au moins 5% d’Osead Maroc Mining, à une option d’achat pour l’acquisition progressive de 100% d’Osead Maroc Mining, qui détient 38,28% du capital de la Compagnie minière de Touissit, société cotée à la Bourse de Casablanca», indique Auplata dans un communiqué relayé par le site Zone Bourse.

«Le prix d’acquisition total de la participation d’OMM en cas d’exercice intégral de l’option d’achat d’une durée de cinq ans est de 82,9 M€», précise le producteur français.

Avec cette action, Auplata entend devenir le premier actionnaire de la Compagnie minière de Touissit (CMT), spécialisée dans l’exploration, l’extraction et le traitement des minerais de base, métaux précieux et minéraux industriels. Elle est également la première société au Maroc dans la production de plomb argentifère de haute qualité et produit des concentrés de zinc argentifère, souligne Econostrum.

Coté à la Bourse de Paris, Auplata dispose de trois sites d'exploitations en Guyane française (Dieu Merci, Yaou, Dorlin), trois sites d’explorations (Couriège, Bon Espoir et Iracoubo Sud), un site exploité à travers un contrat d'amodiation (Paul Isnard/Elysée) et deux sites d’explorations en Côte d’Ivoire (Mont Goma et Adzopé).