Assemblée parlementaire de la Méditerranée : Amir Peretz est entré au royaume avec un passeport marocain

Du nouveau sur la participation controversée d’Amir Peretz à la conférence de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée. L’évènement s’est déroulé les 9 et 10 octobre à Rabat, en partenariat avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sur le thème «faciliter le commerce et les investissements dans la région méditerranéenne et africaine».

L’ancien ministre israélien de la Défense (2006-2007) est entré au royaume avec un passeport marocain portant son nom et son prénom de naissance, Armond Peretz, ainsi que sa date et son lieu de naissance, soit le 9 mars 1952 à Bejaâd. C’est ce que révèle l’hebdomadaire Al Ousboue. La publication ajoute qu’une fois en Israël, sa famille a changé son prénom par Amir.