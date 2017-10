Ligue des Champions d'Afrique : Le WAC fait match nul face au club cairote Al Ahly (1-1)

Le Wydad Athletic Club (WAC) a arraché un nul précieux (1-1) face au club égyptien d'Al Ahly, en match aller de la finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, samedi soir au stade Bourj Al Arab d’Alexandrie.

Le club égyptien a ouvert le score à la 3e minute par Moumine Zakaria avant que le club de Casablanca ne revienne au score à la 16e minute grâce à son attaquant Achraf Bencherki après une passe millimétrée de Mohamed Onajem.

Le club cairote a exercé une forte pression au cours du premier quart d’heure de jeu. C’était sans compter sur la solidité de la défense des rouges et blancs qui ont défendu avec acharnement leur but pour terminer la première moitié du match sur le score d’un but partout.

En deuxième mi-temps, les diables rouges ont maintenu leur pression sur la défense du Wydad, menaçant à plusieurs reprises la cage de Zouheir Laâroubi, en gardant la possession de la balle, profitant des espaces et multipliant les pénétrations grâce aux ailiers droit et gauche Ali Maaloul et Ahmed Fathi, sans toutefois réussir à faire la différence et inscrire un deuxième but.

De leur côté, les joueurs du Wydad n’ont menacé le portier d’Al Ahly qu’à deux reprises par l’attaquant Achraf Bencherki sur des contre-attaques bien négociées par la défense du club égyptien, terminant ainsi la rencontre sur un match nul 1-1.

Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur des rouges et blancs, Houcine Ammouta, a indiqué que la défense du Wydad était très solide et bien organisée malgré quelques erreurs.

Pour sa part, l’entraîneur du club Al Ahly, Hossam Al Badry, a salué la prestation de ses joueurs qui, selon lui, ont menacé à maintes reprises le but du Wydad.

Le match retour est programmé samedi prochain au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.