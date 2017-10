Algérie-Maroc : «Que nos voisins s’énervent, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux», déclare Ouyahya

Six jours après la sortie du ministre algérien des Affaires étrangères à l’encontre du Maroc, Ahmed Ouyahya a réagi. Le kabyle appui les positions exprimées par Abdelkader Messahel. Un soutien qu’il a tenu à exprimer en sa qualité de secrétaire général du RND (une composante de la majorité gouvernementale) et non pas en tant que chef de gouvernement.