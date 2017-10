Le Maroc table sur une forte présence sur le marché touristique indien, selon l'ONMT

Le Maroc mise sur une forte présence sur le marché touristique de l’Inde dans les années à venir, a indiqué le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Abderrafie Zouiten.

«Le Maroc veille à s’ouvrir de plus en plus sur l’Inde, un des pays émergents, et espère capter l’attention d’un grand nombre de touristes indiens pour visiter le royaume», a relevé le DG de l’ONMT, dans un entretien accordé à la MAP, à l’issue d’une visite de travail à New Delhi.

Et d’ajouter : «L’ONMT a réussi, lors de cette visite, à obtenir l’autorisation des autorités indiennes pour ouvrir début 2018 un bureau régional à New Delhi», s’est félicité Abderrafie Zouiten. Cette réussite traduit une coopération «fructueuse» entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l’ambassade du Maroc en Inde.

«Les relations maroco-indiennes ont été renforcées notamment après la visite historique du roi Mohammed VI à New Delhi, en octobre 2015 dans le cadre du sommet du forum Inde-Afrique», a expliqué le DG de l’ONMT.

À travers le nouveau bureau de l’ONMT en Inde, le Maroc pourrait bien se positionner sur ce marché touristique à fort potentiel. Ce pays représente la troisième puissance économique en Asie, et compte la deuxième plus grande population à l’échelle mondiale.

Le responsable de l'ONMT n’a pas manqué de souligner la bonne image du Maroc auprès des acteurs touristiques indiens, informant qu’il sera procédé prochainement à l’organisation d’une visite au Maroc pour les représentants des organismes touristiques de New Delhi, de manière à s'informer sur place des différents produits touristiques offerts par le royaume.

Des accords de coopération et de partenariat seront également signés lors des prochaines réunions de travail conjointes entre les acteurs touristiques des deux pays, a annoncé Abderrafie Zouiten.