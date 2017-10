La stratégie nationale d'immigration et d'asile fête son 4e anniversaire

La célébration du 4e anniversaire du lancement de la stratégie nationale d'immigration et d'asile (SNIA) constitue une occasion pour faire le bilan et exposer les résultats des consultations nationales autour du Pacte mondial sur les migrations, indique le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger.

Dans un communiqué, le ministère précise qu'une cérémonie sera organisée à Skhirat à cette occasion en présence notamment du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), William Lacy Swing et des représentants de pays africains.

Cet événement permettra de passer au crible les résultats des consultations nationales autour du Pacte mondial sur les migrations, de mettre en valeur les principales réalisations relatives à la mise en oeuvre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile durant la période 2016-2017, et de discuter des défis et des solutions aux questions ayant trait à la réalité des mouvements migratoires.

Le Maroc a adopté en 2013 une stratégie nationale d'immigration et d'asile s'appuyant sur une approche humaine qui respecte les droits de l'homme et sa dignité.

Dans ce sens, les leaders mondiaux s'étaient engagés, en vertu de la déclaration de New York du 19 septembre 2016, à adopter un pacte mondial vers des migrations sûres ordonnées et régulières lors d'une conférence intergouvernementale qui a eu lieu en septembre 2018.

A cet égard, le Maroc, en préparation aux négociations intergouvernementales sur ce Pacte, a entamé des consultations nationales avec l'ensemble des acteurs concernés du 26 au 29 septembre dernier, particulièrement avec la société civile, le milieu académique, le secteur privé et les autorités publiques, et ce afin d'élaborer des recommandations sur cette question.