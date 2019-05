Nomad #22 - Safi : Les légendes autour de la grotte du Studieux

La ville de Safi regorge d’endroits méconnus tel que Sidi Ahmad Chachkal, qui était le thème de Nomad#19. Cette semaine, Yabiladi vous emmène de nouveau à Cap Beddouza (Cap Cantin), à 35 kilomètres de Safi (région Marrakech-Safi). La grotte du Studieux est un lieu chargé de légendes qui enrichit l’imaginaire des habitants de Safi.

Toufrit Mahdar (Grotte de la mosquée en amazigh) dispose d’une ouverture sur la mer qui laisse l’esprit vagabonder, elle est semblable à celle de la grotte d’Hercule à Tanger. Un vent fort pénètre entre les parois et provoque les frissons des rares visiteurs du lieu. C’est une grande pièce nappée de sable tel un tapis. Les habitants de Safi attribuent à l’endroit des légendes que révèle l’anthropologue Fouad Rehouma à Yabiladi.

Enfants de sirènes

«La légende principale qui porte un consensus au niveau de l’imaginaire des autochtones, était racontée par les ancêtres», relate-t-il. Selon l’homme de 62 ans qui s’est installé dans la région, des pêcheurs se trouvaient aux environs de la grotte, «au milieu de la nuit, ils vont entendre psalmodier le Coran. Intrigués et inquiets, ils se rapprochent de la source du son», déclare l’anthropologue. Les pêcheurs se penchent pour voir à l’intérieur de la grotte, ils y aperçoivent des petits enfants entrain de réciter le livre saint.

«Les enfants ont vu qu’on les observait. Ils ont pris peur et se sont jetés vers la mer à travers l’ouverture de la grotte.»

«L’imaginaire étoffe la question en disant que ces enfants sont des êtres surnaturels», ajoute Fouad Rehouma. Des descendants d’une sirène qui venait accoucher dans la grotte, «des enfants de sirène». Cette dernière vivait à Tighaline qui est, toujours selon la légende, une cité engloutie sous la mer se trouvant en face de la grotte du Studieux. «Malheureusement, il n’existe pas de recherches archéologiques pour affirmer l’existence de Tighaline», regrette l’anthropologue.

La grotte du studieux. / Ph. Marocopedia

Une autre légende enrichit le mystère de la grotte du Studieux concernant Sidi Ahmed Chachkal, le leader de la zaouïa où les gens venaient faire le «pèlerinage du pauvre». Le «saint» avait une «baraka», il a vécu au 13ème siècle. Des visiteurs venaient le voir de contrées lointaines pour bénéficier de sa sagesse et de son savoir. «Pour les habitants de Beddouza, il leur disait “Si vous voulez me voir, pas besoin de vous déplacer. Allez à la grotte du Studieux et lisez le Coran puis adressez moi votre demande“», confie Fouad Rehouma. Le lieu était «une salle avec un écho des histoires des gens», lui conférant un caractère «sacré». Ces deux légendes montrent que «le sacré imaginaire mythologique» et le «sacré musulman» se disputent le lieu dans l’imaginaire collectif argue l’anthropologue.

L'ouverture sur la mer de la grotte du studieux. / Ph. Fouad Rehouma

Plus récemment, vers la fin du 19ème siècle, le caïd Issa Benomar régnait sur la région (comme Thami El Glaoui il avait beaucoup de propriétés du Maroc). «Il évoquait la terreur chez les habitants de la région, puisqu’il venait prendre leur bétail puis les tuait», raconte Fouad Rehouma. Pour fuir le caïd «les gens se cachaient dans la grotte du Studieux. C’était leur refuge», ajoute-t-il. Cette astuce perdura jusqu’à la destitution d’Issa Benomar par les Français lors de la période du protectorat en 1915.

Mais au delà de cette univers poétique et légendaire, l'anthropologue tient à adresser un cri du cœur. «Le site a besoin d’être protégé, qu’on le reconnaisse, qu’il fasse partie du patrimoine local», s’insurge-t-il. «Tout au long de la côte dans la région de Safi existent différentes grottes magnifiques qui valent le détour», conclut-il.

Localisation de la grotte du studieux. / Ph. Google Maps