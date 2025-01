Le RN place une inamicale présidente du groupe d’amitié France-Maroc

«Le Rassemblement National s’en fiche du Maroc», nous soufflait un membre de la gauche française, en décembre dernier, lorsque nous avions révélé le cadeau des députés macronistes qui ont offert la présidence du groupe d’amitié France-Maroc au RN. À ce moment-là, les sources au sein de l’Assemblée nationale évoquaient le nom de Marine Le Pen (qui rêve d’être reçue par le Roi du Maroc comme son défunt père) et de Sébastien Chenu. La présidence du groupe d’amitié France-Maroc est plutôt courtisée, et aurait pu servir à propulser l’image d’un député RN à l’international.

Mais si le RN tenait bec et ongles à ce groupe d’amitié malgré les grincements de dents que nos révélations avaient suscités à Paris et Rabat, il n’a de toute évidence que peu de respect pour le Maroc. La preuve avec la nomination récente de Hélène Laporte comme présidente du groupe d’amitié. La députée de la 2e circonscription du Lot-et-Garonne n’a que peu d’estime pour le Royaume et les Franco-marocains.

???? Très honorée d’avoir été nommée Présidente du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale et de participer au renforcement de nos liens avec les membres de la Chambre des Représentants marocaine. pic.twitter.com/sGO5Bj3Vb2 — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) January 29, 2025

L’ancienne conseillère en gestion de patrimoine risque de démolir tout l’édifice de la diplomatie parlementaire entre les deux pays, lentement construit par ses prédécesseurs et encouragé par le président Macron lors de sa visite officielle, fin octobre 2024. En décembre 2022, à peine élue députée à l’Assemblée nationale depuis quelques mois, elle critiquait les supporters du Maroc sortis fêter la magnifique victoire du Mountakhab contre l’Espagne. «À Lille, Nice ou encore Amiens, la situation dégénère, laissant place à des scènes de guérillas urbaines pour une simple victoire du Maroc au football… N’importe quel prétexte est bon pour semer le désordre. Le sentiment d’impunité est total !», fustigeait-elle.

Une présidente du groupe d'amitié peu amicale

Mais les supporters marocains trop bruyants à son goût ne sont pas les seuls à irriter l’élue d’extrême droite. Son autre obsession est la tomate marocaine. Le 12 mars 2024, elle fustigeait la concurrence déloyale des exportateurs marocains de tomates bénéficiant pourtant de l’accord agricole avec l’UE. Elle a réclamé du ministre de l’Agriculture français qu’il renégocie cet accord avec Bruxelles pour réévaluer les droits de douane au détriment des agriculteurs marocains. Plus récemment, le 15 janvier 2025, alors même que le groupe d’amitié France-Maroc avait officiellement été attribué au RN, la députée, pas encore présidente du groupe, réclamait à nouveau une révision de «l’accord nous liant au Maroc, qui prévoit des exonérations de droits de douane sur l’importation de tomates, y compris pendant la saison estivale».

? Bonjour @AnnieGenevard, profitez de votre visite au #Maroc avec Monsieur Macron pour mettre fin à l’accord commercial visant à exonérer de droits de douane la tomate marocaine et qui place nos agriculteurs ?? dans une situation de concurrence déloyale invivable depuis 2012 ! pic.twitter.com/wg4EeaeA3S — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) October 30, 2024

On ne peut reprocher à une députée du Lot-et-Garonne de défendre la tomate de Marmande et les agriculteurs de sa circonscription. D’autant plus que Madame Laporte est proche de la Confédération rurale, le syndicat agricole proche du RN. D'ailleurs son militantisme agricole n'épargnait pas non plus les concombres du royaume. Sa persévérance à attaquer le Maroc et les Marocains fait d’elle une étrange présidente du groupe d’amitié France-Maroc.

Comment le RN a-t-il pu faire une erreur de casting aussi grossière risquant de provoquer l’ire de Rabat ? D’autant plus que l’accord agricole Maroc-UE est un sujet sensible pour le gouvernement marocain. Qu’attendre dès lors d’une présidente qui ne s’est jamais exprimée sur le dossier du Sahara occidental contrairement à d’autres élus du RN, mais aussi l’ancien président du groupe d’amitié France-Maroc, Karim Ben Cheikh.

? Retrouvez ma question écrite à la Commission européenne sur les fonds débloqués pour le Maroc. Pour le @GroupeID_FR, on est CONTRE ! https://t.co/4pQ8H1LIUM — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) April 30, 2020

La nouvelle présidente devra redoubler d’efforts pour rassurer ses homologues marocains et faire oublier ses sorties médiatiques anti-marocaines et ses amendements hostiles aux intérêts du Maroc.