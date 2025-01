France : Un Marocain sauve un enfant d’un enlèvement à Bassens

Le courage d’un habitant a évité un drame, vendredi 24 janvier, près du Bar 2000, à Bassens, près de Bordeaux. Salah Hydaoui, résident d’Ambarès-et-Lagrave, a intercepté un homme tentant d’enlever un enfant, sous les yeux de sa mère, relate France 3.

Alors qu’il prenait son café en terrasse, le Marocain remarque un individu «louche» arpentant les lieux depuis une heure. À 16h30, des cris déchirent le calme : une mère, accompagnée de ses deux enfants (2 et 7 ans), hurle : «Il m’a pris mon enfant !» L’homme suspect fuit avec le garçonnet. Sans hésiter, Salah se lance à sa poursuite, alors que les autres clients atablés ne bougent pas. «Quand il m’a vu, il a posé l’enfant et a couru. Je l’ai rattrapé après 500 mètres», raconte-t-il.

Malgré la peur («Je ne savais pas ce qu’il avait dans ses poches»), Salah parvient à immobiliser le ravisseur, le convaincant de prendre un café en attendant la police. «Les gens voulaient le frapper, mais j’ai refusé», souligne-t-il. Les gendarmes, alertés par la mère, interpellent l’homme de 27 ans, d’origine pakistanaise, depuis placé en hôpital psychiatrique à Cadillac.

L'acte héroïque vaut à Salah les félicitations des forces de l’ordre et des élus. Les maires de Bassens et d’Ambarès-et-Lagrave recevront Salah Hydaoui pour le remercier. Une médaille pour «courage et dévouement» pourrait lui être décernée.

La mère, reconnaissante, répète : «Sans toi, mon fils serait mort». Mais malgré le dénouement heureux, certains parents, traumatisés, n’osent plus laisser leurs enfants aller seuls à l’école.