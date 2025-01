Espagne : Un guide touristique jugé pour agressions sexuelles au Maroc et au Portugal

Le procès d’un guide touristique de Séville s’ouvre ce lundi en Espagne, sur la base d’accusations d’agressions sexuelles sur une touriste américaine et deux autres personnes lors de voyages distincts au Maroc et au Portugal. Selon l’agence de presse espagnole Europa Press, Manuel Gerardo P.F., président de la société Discover Excursion, aurait commis les faits lors de son service en tant que guide touristique, au cours d’un voyage à l’automne 2013 dans le nord du Maroc.

Les actes incriminés dateraient de la dernière nuit du séjour, mais ils n’ont eu de suites judiciaires qu’en 2018, lorsque la touriste américaine a pris connaissance que l’homme aurait fait d’autres victimes. Se confiant sur les faits au sein l’Université de Floride aux Etats-Unis, la jeune femme réalise en effet que deux autres auraient vécu la même situation, avec le même guide, lors d’un voyage à l’été 2017.

La touriste a ainsi signalé les faits au consulat d’Espagne à Miami, le 1er mars 2018. Selon la même source, l’accusé aurait commis les mêmes actes lors d’un autre voyage à Lagos, au Portugal, en mai 2017. Il a été inculpé d’agression sexuelle et de viol, en plus de deux autres chefs d’agression sexuelle.

Le procureur de la Cour nationale espagnole a requis une peine de neuf ans de prison, en plus d’une interdiction d’approcher ou de communiquer avec les victimes pendant 6 ans. Il a également exigé que l’individu soit interdit d’exercer la profession de guide touristique pendant 8 ans, en plus d’indemniser la première plaignante à hauteur de 40 000 euros et 1 500 euros pour chacune des deux autres.