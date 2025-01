Maroc : 12 millions d’euros pour l’accès à l’eau dans zones touchées par le séisme

Le ministère de l’Equipement et de l’eau, en partenariat avec les ambassades d’Allemagne et du Danemark au Maroc, ont lancé lundi à Rabat, un nouveau projet de coopération dans le domaine de l’eau, placé sous le thème «Territoires durables - Modes de vies durables et résilients au Maroc», avec budget prévisionnel de 12 millions d’euros. L’objectif sera d’améliorer la disponibilité de cette ressource vitale et dynamiser un développement économique inclusif dans le Haut Atlas, fortement touché par le séisme de septembre 2023.

Bénéficiant d’un cofinancement des gouvernements allemand et danois, ce projet sera mis en œuvre par l’Agence de coopération allemande de développement (GIZ). Il aura vocation à donner un appui aux territoires impactés par le séisme et à développer un mode de gouvernance innovant des ressources naturelles, à travers la mise en place du contrat de rivière de l’Ourika.

Il s’articule autour de quatre principaux axes, à savoir la gouvernance des ressources en eau, la reconstruction, la relance économique, ainsi que le développement des compétences nécessaires pour généraliser et reproduire les pratiques innovantes testées dans le cadre du projet.

Pour la mise en œuvre concrète des initiatives du projet, un contrat d’exécution a été signé par le directeur général de l’ingénierie hydraulique, Abdelaziz Zerouali, la cheffe du département Afrique du Nord de la GIZ, Doreen Fontaine et la conseillère technique principale du nouveau projet, Anne Chaponnière.

Une deuxième convention de partenariat a été également signée par le directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Tensift (ABHT), Mohamed Chtioui, le directeur régional de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) de Marrakech-Safi, Abdelaziz Hajjaji et Anne Chaponnière.

Ce cadre consiste à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre des activités du projet, ainsi que les moyens à engager.