L'Espagne offre des ambulances au Maroc pour lutter contre la migration irrégulière

Le gouvernement de Pedro Sanchez a alloué 850 000 € par l'intermédiaire de la Fondation Internationale pour la Gestion et les Politiques Publiques d'Iberoamérica, une institution publique financée par l'Union Européenne, pour financer l'acquisition de 10 ambulances pour le Maroc. Cette initiative vise à aider à lutter contre la migration irrégulière.

La fondation a lancé un appel d'offres pour un contrat visant à fournir ces ambulances au ministère de l'Intérieur marocain. Cela fait partie d'un projet plus large conçu pour soutenir la gestion intégrée des frontières et de la migration, selon OK Diario.

Le programme, désigné sous le nom de EUTF-NOA-MA-05, dispose d'un budget total de 44 millions d'euros. Il vise à atteindre un double objectif : renforcer la capacité du Maroc à gérer ses frontières maritimes, à mener des opérations de sauvetage en mer et à protéger les migrants tout en respectant les lois internationales et les droits de l'homme, selon l'UE.

Les autorités européennes soulignent que «le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont des défis majeurs étroitement liés à la gestion intégrée des frontières et de la migration dans ce contexte». En conséquence, le programme intègre des «considérations spéciales pour lutter contre les activités criminelles transfrontalières et les réseaux criminels organisés» en mettant en œuvre des actions spécifiques.

Celles-ci incluent le soutien aux services de sécurité pour lutter contre la migration irrégulière et «la fourniture d'équipements pour améliorer les efforts de surveillance en cours.» Le programme cherche également à «développer des capacités pour combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains», comme indiqué par l'UE.