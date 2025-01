Maroc : En avance sur ses objectifs, le port de Tanger Med dépasse 10 millions de conteneurs (+18,8%)

Déjà en avance de 4 ans sur ses objectifs en 2023, le port de Tanger Med continue d’afficher une hausse sans précédent de ses activités annuelles. En 2024, le complexe portuaire aura traité 10 241 392 conteneurs, dépassant la barre symbolique des 10 millions, ainsi que le record précédent de 8 617 410 EVP (équivalent vingt pieds). Cette croissance représente 18,8% par rapport à 2023, selon le bilan périodique qui confirme le leadership du site au niveau de la Méditerranée.

En tout, le complexe a manutentionné 142 millions de tonnes de marchandises en 2024, soit plus de 16,2% qu’en 2023. Selon un communiqué, ce résultat s’explique notamment par le «renforcement de certaines installations, la mise en service de nouveaux équipements et l’optimisation des escales maritimes permettant de réduire les temps d’attente et de manœuvre». Par ailleurs, 3 047 387 passagers ont transité sur l’année (+13%), dont une grande partie au cours de l’Opération Marhaba 2024.

Dans le détail, le port Tanger Med a traité 516 842 camions TIR en 2024, soit plus de 8,1% par rapport à 2023. Cette dynamique est portée surtout par le trafic des produits industriels (+6,8%) et agroalimentaires (+7,2%). La même source fait savoir que «les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire ont manutentionné un total de 600 872 véhicules en 2024», soit plus de 4% par rapport à l’année d’avant.

«Ce trafic englobe 368 843 véhicules à l’export, produits par les usines Renault de Melloussa et de SOMACA à Casablanca, 170 519 véhicules exportés par l’usine Stellantis de Kénitra, 34 100 véhicules en transbordement et 27 410 véhicules en import», ajoute-t-on. Avec un total de 584 945 tonnes, le trafic du vrac solide a connu pour sa part une croissance très légère (+1%).

Les hydrocarbures ont par ailleurs totalisé un volume de 7 640 524 tonnes. Une grande partie de cette baisse de 22% est due au transfert de la majorité des importations «vers les nouvelles installations de stockage nouvellement mises en service dans d’autres ports marocains».

En termes d’escales maritimes, le port a enregistré un total de 17 479, en hausse de 3,42% par rapport à 2023. 1217 méga-navires de plus de 290 mètres ont été concernés (+13,74%). Dans son bilan annuel précédent, le complexe a déjà connu le trafic global le plus élevé en Méditerranée et plus de 50% du tonnage traité par tous les ports du Maroc.