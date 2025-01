Maroc : Le projet de centre culturel français à Laâyoune se précise

Une «Alliance française de Laâyoune» verra prochainement le jour dans la ville, dans le cadre de la coopération culturelle entre le Maroc et la France, après la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par Paris. Cette structure accueillera diverses activités interculturelles, en plus de proposer des cours de français et de soutenir l’apprentissage d’autres langues.

Cette dynamique s’inscrit dans le cadre du renforcement des initiatives de coopération bilatérale, à la suite de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron à Rabat, en octobre dernier. Dans ce cadre, l’ancien ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé l’intention de Paris de renforcer notamment sa présence consulaire et culturelle dans le Sahara.

La création de ce centre culturel suit son cours encore plus après la visite de l’ambassadeur de France au Maroc à Laâyoune, le 12 novembre 2024. Dans la ville, Christophe Lecourtier a souligné son objectif de «concrétiser la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines culturels, économiques, sociaux, scolaires et universitaires».

Jusqu’à présent, la France a surtout une présence économique au Sahara. La Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM) compte des délégations dans les trois régions du Sahara : Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab, et Guelmim-Oued Noun. Elles ont été inaugurées respectivement en 2017, 2019, et en février 2024.