Aviation civile : L’UE exclut le Sahara de l’accord avec le Maroc

La Commission européenne exclut le Sahara occidental de l’accord de transport aérien avec le Maroc. Une précision faite par Apóstolos Tzitzikóstas, Commissaire européen aux Transports et au Tourisme durable, dans sa réponse à une question écrite posée par l’eurodéputée Lynn Boylan (du Groupe Gauche).

«Lors de la réunion du 3 décembre du Forum consultatif sur la politique extérieure de l'UE en matière d'aviation, la Commission a informé les transporteurs de l'UE que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'accord aérien euro-méditerranéen entre l'UE et le Maroc ne s'applique pas aux liaisons aériennes en provenance du territoire d'un État membre de l'UE vers le territoire du Sahara occidental», a expliqué ce lundi le Commissaire Tzitzikóstas.

Hier, la compagnie aérienne Ryanair a lancé sa ligne entre Madrid et Dakhla. Les trois Espagnols expulsés par les autorités marocaines étaient à bord de ce vol inaugural.

Pour rappel, le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, avait visité en novembre dernier l'aéroport de Dakhla. Un déplacement dénoncé par le Polisario. Actuellement, Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, et la société espagnole Binter assurent des vols vers Laayoune et Dakhla, respectivement depuis Paris et les Îles Canaries.