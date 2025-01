CAF : Au grand dam de l’Algérie, le Maroc accueille le siège de l'ACA

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football a choisi, vendredi 17 janvier, le Maroc pour accueillir le siège de l'Association des Clubs Africains (ACA). Un mémorandum d'entente devrait être signé entre le Maroc et l’ACA, le 27 janvier, en marge du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue au royaume, rapporte le quotidien sportif marocain Al Montakhab.

Le choix du Maroc a déçu en Algérie. Le voisin de l’Est avait présenté sa candidature pour accueillir les locaux de l’ACA. «L’Algérie vient de subir une nouvelle déconvenue dans le domaine footballistique africain. En effet, l’Association des clubs africains, récemment créée pour représenter les intérêts des clubs du continent, a décidé d’établir son siège à Rabat, au Maroc, ce qui a suscité de vives réactions en Algérie, notamment en raison des tensions géopolitiques déjà existantes entre les deux pays», a reconnu un média algérien sportif.

«Ce choix apparaît comme une véritable “trahison” pour les Algériens, d’autant plus que le président de cette association, le Tanzanien Hersi Said, avait promis, le mois dernier, de se rendre en Algérie pour examiner la possibilité d’y établir le siège», déplore la même source.

Cette nouvelle défaite de l’Algérie face au Maroc au niveau des structures de la Confédération africaine de football est le dernier épisode d’une longue série, débutée en 2017. En effet, l’Algérie avait échoué à accéder au Comité exécutif de la CAF, à deux reprises en 2017 face au Marocain Fouzi Lekjaa, et en 2022 face à un candidat libyen soutenu par le Maroc. Lekjaa a également gagné, en mars 2021, la course au Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) face à l’ancien président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi. Le voisin de l’Est avait perdu l’organisation de la CAN 2025, au profit du Maroc.

Le Maroc accueille aussi le siège du bureau Afrique de la Fédération internationale de football association (FIFA).