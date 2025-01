Après sa visite aux camps de Tindouf, Greta Thunberg devient porte-voix du Polisario

Greta Thunberg dans les camps de Tindouf en janvier 2025 / via Instagram

Peu de temps après s’être rendue dans les camps de Tindouf, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg a adopté des positions pro-Polisario en ligne. Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’activiste de 22 ans fait désormais de la question du Sahara son cheval de bataille. Ce vendredi 17 janvier, elle tient une séance de questions-réponses en direct en ligne, pour parler de son «combat pour la justice, de la Palestine au Sahara occidental». Au début du mois courant, elle était l’invitée du Polisario dans le cadre de la «Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui» au «camp Boujdour».

La séance payante de ce vendredi se tient à 20h GMT, à l’initiative de Zeteo, un média fondé par l’animateur et écrivain américano-britannique Mehdi Hasan. Lors des questions-réponses, accessibles exclusivement pour les abonnés, Greta parle de «son récent voyage dans les camps de réfugiés au Sahara occidental», a annoncé la plateforme. La jeune militante interagira avec les abonnés sur le même sujet, lors des questions-réponses sur Zoom.

Lors de son déplacement à Tindouf, Greta Thunberg s’est exprimée auprès de l’Agence de presse algérienne (APS), pour dire son «profond regret du silence qui règne dans de nombreux pays concernant la question sahraouie, ainsi que la cause palestinienne et le génocide auquel est confronté le peuple palestinien».

Il y a trois jours, l’activiste s’est exprimée via les réseaux sociaux, pour accuser le Maroc de «tenter d’utiliser le greenwashing et le whitewashing afin de légitimer» ses actions et «détourner l’attention» des «violations des droits humains au Sahara occidental».

Elle a également publié des photos de sa visite dans les camps de Tindouf, posant avec le chef du mouvement séparatiste, Brahim Ghali. «La lutte pour un Sahara occidental libéré est la lutte de tous», a-t-elle écrit.

Née en 2003 à Stockholm de parents célèbres, Greta Thunberg s’est fait connaître en 2018 en tant que plus jeune militante écologiste, à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24).