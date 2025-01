Le Maroc autorise l’entrée d’un camion de Melilla et refuse l’accès à un autre de Ceuta

Le Maroc a autorisé, ce jeudi 16 janvier, le passage d’un camion provenant de Melilla, transportant 600 kg d’appareils électroménagers et de climatiseurs. Ce passage a mis fin à la fermeture de la douane commerciale depuis le 1er août 2018.

En revanche, les autorités marocaines ont refusé, le même jour, l’accès à un camion de Ceuta. «Il s'agit du deuxième rejet, après un incident similaire survenu huit jours plus tôt. La partie marocaine a avancé alors des «problèmes techniques pour justifier sa décision,» indiquent des médias ibériques. Contrairement à Melilla, Ceuta n’a jamais connu de douane commerciale avec le Maroc.

La reprise du fonctionnement de la douane à Melilla permet au gouvernement espagnol de taire les vives critiques des formations de la droite. Le Parti populaire et Vox ont en effet accusé le Premier ministre, Pedro Sanchez, de capituler face aux pressions du Maroc. Des accusations rejetées par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Pour rappel, le point 3 de la Déclaration conjointe, sanctionnant les entretiens du 7 avril 2022 à Rabat entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, annonce que «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et de personnes au niveau terrestre et maritime».