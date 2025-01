Maroc : Il y a 8 000 ans, le climat de l’Atlas était plus humide

Grâce à l’analyse de formations de grottes, des chercheurs ont découvert que le climat de l’Atlas au Maroc était nettement plus humide, il y a entre 8 700 et 4 300 ans. Cette recherche, qui a examiné quatre stalagmites provenant de sites dans les hauteurs centrales, fournit une datation précise des fréquences des précipitations. Elle remet en question les théories antérieures sur les conditions climatiques de la région.

Selon l’étude publiée dans Science Direct, les chercheurs ont analysé des grottes situées entre 235 et 525 kilomètres à l’intérieur des terres de la côte atlantique. Les résultats ont montré que d’anciennes stalagmites contenaient des isotopes d’oxygène, indiquant des niveaux de précipitations jusqu’à 270 millimètres plus que les mesures actuelles, avec un pic survenu il y a environ 7 000 ans.

Cette découverte a été faite grâce à l’analyse de grottes dans les montagnes de l’Anti-Atlas à 30° de latitude ,ord et dans les montagnes du Haut Atlas à 32° de latitude nord. Au lieu de la mousson ouest-africaine, l’étude identifie les «panaches tropicaux», un mécanisme qui transporte l’humidité des régions tropicales vers les zones subtropicales du Maroc, comme étant la principale source de précipitations.

Ces panaches ont été particulièrement actifs pendant cette période en raison des différences de température entre les hémisphères nord et sud. Cette période humide a même coïncidé avec une activité humaine importante. Dans ce sens, des preuves archéologiques montrent que 80% des anciennes installations humaines du nord-ouest du Maroc datent de cette même période, ce qui suggère l’abondance des pluies ayant rendu la région plus habitable et réapprovisionné les principaux cours d’eau.

Les conditions actuelles dans les zones étudiées montrent une croissance minimale des stalagmites, une seule formation ayant montré un développement au cours des mille dernières années.

Actuellement, les précipitations annuelles dans ces régions ne sont que de 158 et 125 millimètres, ce qui indique des conditions sensiblement plus sèches.