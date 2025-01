Danemark : Le Polisario accuse le Maroc d’être à l’origine de l’incendie du siège d’une ONG

Le siège d’une ONG danoise, Global Aktion, basé à Copenhague, a été incendié dimanche 12 janvier. «Hier soir, nos bureaux ont été la cible d’un incendie criminel. Des messages anti-Sahara occidental étaient peints à la bombe. Nous le considérons comme une attaque à motivation politique visant à mettre fin à nos critiques à l’endroit de l’occupation marocaine. Ce qui n’arrivera jamais», a annoncé l’association proche du Polisario, dans un communiqué posté ce lundi sur les réseaux sociaux.

La police danoise a ouvert une enquête. Un média danois assure ce lundi qu’«une partie du message est floue à cause de la neige ou de l'eau, ce qui rend difficile de déchiffrer ce qui a été écrit avec exactitude. Mais les mots “Maroc” et “stop soutenir” sont bien visibles». Un responsable de Global Aktion a affirmé dans des déclarations à la presse que les flammes ont été causées par «une bombe incendiaire lancée à travers une fenêtre».

Le Polisario s’empare de l'incident

Sans attendre les conclusions des investigations menées par la police danoise, le Polisario s’est empressé de pointer du doigt la responsabilité du Maroc dans l’incendie du siège de Global Aktion. «Cela représente une attaque directe contre les valeurs de justice, de liberté et de solidarité internationale», a souligné ce soir le représentant du Front en Europe, Omar Mansour, dans un communiqué.

«Cette attaque s’inscrit dans le cadre d’une campagne systématique menée par le Maroc pour réprimer les Sahraouis. Désormais, ces méthodes de répression s’étendent aux mouvements de solidarité internationale, alors que le Maroc cherche à exporter sa campagne d’intimidation et de violence au-delà des frontières du Sahara occidental.» Omar Mansour

Et de conclure son message en appelant «la communauté internationale à condamner cet acte criminel dans les termes les plus forts et à demander des comptes au Maroc pour sa campagne continue de répression et de violence».

Quelques heures plus tôt, l’agence officielle de presse du Polisario semblait moins catégorique quant à l’identité des auteurs de l’incendie. «Des organisations marocaines seraient à l’origine de “l’attaque terroriste” contre l’association danoise Global Aktion», a écrit SPS.

En revanche, du côté de la presse algérienne, la responsabilité du Maroc n'a jamais fait l’ombre d’un doute. «Attaque terroriste contre l’organisation Aktion pro-sahraouie : Le Maroc au banc des accusés», a indiqué un site francophone algérien.

L'incendie du siège de Global Aktion n'a pas fait de victimes.