Yassine Adnan : Le Festival du livre anglais de Marrakech, une promotion du tourisme culturel

Le Festival du livre anglais de Marrakech contribue à promouvoir le tourisme culturel et positionner la cité Ocre en tant que destination culturelle incontournable, a affirmé le président de cette manifestation culturelle, Yassine Adnan.

Cet événement culturel d’envergure est devenu un pont de communication entre les écrivains marocains et leurs homologues anglo-saxons, favorisant ainsi le dialogue entre la littérature arabe et internationale et contribuant à enrichir la scène culturelle littéraire, a relevé Yassin Adnan dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la deuxième édition du Festival du livre anglais de Marrakech, prévue du 17 au 19 janvier.

Yassine Adnan, poète et romancier, a souligné que ce festival visait à réaliser l’interaction entre écrivains et intellectuels issus de différents continents, en encourageant les échanges culturels, en renforçant la compréhension mutuelle entre les différentes cultures à travers la littérature anglaise, et à permettre aux écrivains de différents pays d’interagir avec des publics locaux et internationaux.

«En accueillant des auteurs écrivant en anglais, provenant de différents continents, le festival contribue aussi au rayonnement international du Maroc en général et de la ville de Marrakech en particulier», a-t-il ajouté, indiquant que la manifestation mettra cette année à l’honneur les écrivains marocains de la diaspora.

Dans ce contexte, Yassine Adnan a souligné que l’association du Festival a conclu un partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), dans le but d’inciter les écrivains marocains de la diaspora à aller à la rencontre de leurs homologues issus de leur pays d’origine, dans la perspective que de telles rencontres aboutiront à la conclusion de partenariats entre les deux parties et encourager également les maisons d’édition au Maroc à publier des livres en anglais, voire des livres traduits.

Il a relevé, à cet égard, que le festival mettrait en exergue les défis auxquels fait face la diffusion au Maroc du livre écrit en anglais, qu’ils soient publiés localement ou importés, notamment à la lumière de l’émergence d’auteurs marocains s’exprimant en anglais et trouvant des difficultés pour la publication de leurs ouvrages.

S’agissant de la nouvelle programmation de la deuxième édition du festival, Yassin Adnan a relevé que les organisateurs ont décidé de consacrer une large partie des activités à la mise en valeur de la poésie marocaine écrite en anglais, ainsi qu’à l’exposition de livres étrangers traitant de la civilisation du Maroc en général, et de l’Histoire millénaire de Marrakech en particulier. Des conférences, des séances de dédicaces, des ateliers créatifs et des activités destinées aux enfants se dérouleront principalement au Musée Dar El Bacha et dans d’autres lieux associés au festival.

Dans ce cadre, Yassine Adnan a fait savoir que cette édition sera marquée par la présentation d’un nouveau prix national du livre, «le Costa Goldex Prize» pour les œuvres marocaines en langue anglaise, qui sera décerné cette année à l’écrivaine Oum Hani Alaoui pour son roman «The House on Butterfly Street».