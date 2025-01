Maroc : Grèves nationales des médecins du public en janvier et février

Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a annoncé plusieurs jours de grèves nationales. Exceptés les urgences et la réanimation, les services de santé suspendent ainsi leurs activités les 21 et 22 courant, les 28, 29 et 30 janvier, puis du 3 au 6 février 2025. Par ailleurs, des sit-in dans les régions et les provinces se tiendront du 3 au 7 le mois prochain. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’instance fait savoir que ces mobilisations s’inscrivent dans le cadre d’un programme de protestation contre le projet de statut unique, lié à la pratique quotidienne dans les établissements de santé.

Selon le syndicat, ce cadre de réforme «porte atteinte à un ensemble de droits et d’acquis fondamentaux garantis dans le statut de la fonction publique». Dans ce contexte, le SIMSP déplore par ailleurs «l’absence d’un dialogue responsable pour la formulation conjointe des décrets relatifs aux horaires de travail, à la garde, au lieu d’affectation et à la mobilité au sein du secteur, à la partie variable du salaire», ainsi qu’à la formation continue et au travail dans le secteur privé.

L’instance proteste également contre «la non-mise en œuvre des points précédemment convenus sur la partie financière», appelant ainsi à suspendre l’ensemble des prestations médicales et administratives, lors des grèves nationales.