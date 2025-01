Histoire : Caligula a tué le roi romain de Maurétanie à cause d’un manteau de pourpre

L’histoire de Cléopâtre, reine du royaume ptolémaïque d’Egypte, et de Marc Antoine, général romain sous Jules César, n’est pas la dernière tragédie familiale. Le petit-fils du célèbre couple connaîtra une fin encore plus tragique, après avoir régné sur la Maurétanie, ancienne zone d’influence romaine comprenant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie actuels.

Cléopâtre a épousé Marc Antoine. Parmi leurs trois enfants ensemble, Cléopâtre Séléné épousera le roi Juba II de Numidie, ancien royaume du nord-ouest de l’Afrique qui représente l’actuelle Algérie. Au milieu de sa vingtaine, Juba II se voit accorder la royauté par les Romains. Il devient ensuite le souverain de la Maurétanie, qui comprend également le nord du Maroc.

Monnaie de Juba II / DR

En Numidie, Juba II «s’installe dans la capitale lol (Cherchell en Algérie), qu’il rebaptise Césarée», écrit Ethel Davies dans North Africa: The Roman Coast. «Il construit ensuite sa ville de rêve, Volubilis, au Maroc», fait savoir l’écrivaine et photographe. La cité proche de la ville de Meknès «est habitée en permanence depuis l’Antiquité».

Juba II règne sur le Maroc, l’Algérie et la Maurétanie avec Cléopâtre pendant 20 ans, jusqu’à la mort de celle-ci en l’an 6 av. J.-C. Le souverain gouvernera ensuite seul, pendant 30 ans. Vers la fin de son règne, il partagera le pouvoir avec avec son fils, Ptolémée.

Un dirigeant fidèle de l’Afrique du Nord

Ce n’est qu’en 23 après J.-C. que Ptolémée devient roi de Maurétanie. En tant que dirigeant d’un royaume relevant de l’empire romain, Ptolémée a été élevé et éduqué à Rome. Ses parents l’ont envoyé à l’école, une pratique courante pour les princes des royaumes annexés au pouvoir central.

Une fois devenu roi, Ptolémée a été un allié loyal de l’empire. En 24 après J.-C., il a réprimé une révolte d’envergure en Maurétanie, ce qui lui a valu les acclamations du Sénat romain. Le jeune dirigeant a vaincu les rébellions menées par un ancien soldat romain appelé Tacfarinas le Berbère.

«Maintenant que cette guerre a prouvé la loyauté zélée de Ptolémée, une coutume de l’antiquité a été ravivée. L’un des sénateurs a été envoyé pour lui présenter un sceptre d’ivoire et une robe brodée, cadeaux anciennement accordés par le Sénat, et pour lui conférer les titres de roi, d’allié et d’ami». Le catalogue de Sotheby’s cite l’orateur romain Tacite, dans ses Annales.

Mais cette amitié ne fera pas long feu. Seize ans plus tard, Ptolémée revient dans l’Empire romain à l’invitation de son empereur, Caligula. Connu comme un dirigeant sanguinaire, fou et vindicatif, ce dernier est l’une des figures les plus controversées et les plus célèbres de son temps.

Caligula aurait tué à cause d’un manteau de pourpre

Historien romain du début de l’Empire, Suétone a rapporté la visite de Ptolémée. Après une réception en grande pompe par Caligula, le roi de Maurétanie a été soudainement exécuté, par jalousie.

L’historien romain rapporte qu’en 40 après J.-C., Caligula a en effet ordonné l’exécution du roi de Maurétanie pour «aucune autre raison que lors d’un spectacle de gladiateurs, il a remarqué que Ptolémée, entrant dans le théâtre, attirait l’attention générale par la splendeur de son manteau pourpre».

Le violet est en effet une couleur portée uniquement par les dirigeants impériaux, en signe de noblesse et de royauté. Mais situation de Ptolémée régnant sur in territoire qui donne sur la côte atlantique explique les choses autrement. La substance colorante naturelle est une sécrétion muqueuse d’escargots de mer trouvés dans l’est de la mer Méditerranée.

Pourpre de Tyr, également connu sous le nom de pourpre royale / DR

«Roi à part entière, Ptolémée a daigné porter la couleur pourpre produite à partir des coquilles de murex de son propre pays, à laquelle il se sent en droit», justifie Ethel Davies. Au-delà de l’aspect vestimentaire, la mort de Ptolémée revêt des dimensions bien plus politiques.

N’ayant plus d’héritier pour succéder au trône de la Maurétanie après cette exécution, Caligula a repris le statut de l’Etat client vassal. Par la même occasion, il resserre l’étau sur la région pour freiner tout élan de rébellion locale.

Ces actions ont abouti à la création de premières frontières entre le Maroc et l’Algérie, la Maurétanie étant divisée en deux provinces : le nord du Maroc dans ce que l’on appelle la Maurétanie tingitane et le nord de l’Algérie, qui représente la Maurétanie césarienne.

En tuant Ptolémée par jalousie, pour sa richesse ou en raison de prétentions politiques en Maurétanie, Caligula a mis également fin à l’histoire du dernier descendant vivant connu de Cléopâtre VII d’Egypte et de la famille royale ptolémaïque.