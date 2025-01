Diaspo #370 : En Allemagne, Hajar Tanjaoui fait le doublage de Peppa Pig en darija

Née à Larache, Hajar Tanjaoui a grandi avec des parents qui ont migré en Allemagne lorsqu’elle a eu deux ans. Désormais mère de famille, elle tient à transmettre le patrimoine et la culture du Maroc à ses deux enfants, nés dans le pays d’accueil. Formée à être enseignante de classes, elle a à cœur de parler à ses petits en darija, tout comme son papa et sa maman ont fait avec elle et ses frères et sœurs.

«Bien que j’aie été élevée en Allemagne et que j’y ai fait ma scolarité, j’ai appris le dialecte marocain avec mes parents, à la maison», se souvient-elle. Mariée à un Allemand, elle a senti davantage une responsabilité de transmettre les traditions de sa culture, avec la naissance de sa fille.

Hajar s’est sentie encore plus responsable de cette transmission, à l’idée que la darija devienne désuète, au fur et à mesure que des générations d’enfants marocains naissent et grandissent à l’étranger. «J’ai remarqué aussi que leurs liens avec la mère patrie s’estompait», déplore-t-elle.

Au sein de sa propre famille, Hajar s’aperçoit que le niveau de darija parlée par sa sœur aînée était différent de celui de ses petits frères. «Beaucoup de parents ne discutent plus avec leurs enfants en darija et c’est ce que j’ai évité de reproduire. J’ai vraiment à préserver la langue maternelle», déclare-t-elle à Yabiladi.

Peppa Pig parle darija

Hajar a essayé de créer un environnement pour ses enfants, où la darija est bien présente. Puisque les dessins animés sont le programme préféré des plus petits, la mère de famille a cherché à leur montrer des contenus en dialecte marocain, mais en vain.

«J’en ai trouvé en arabe classique, mais pas en darija», nous dit-elle. Après avoir abandonné ses recherches, Hajar est tombée sur Peppa Pig, qui met en scène un cochon d’âge préscolaire extraverti et sa famille. Peppa participe à de nombreuses activités et apprend quelque chose de nouveau chaque jour.

«Ma fille a adoré et elle a appris beaucoup ; elle a même adopté un accent britannique», plaisante la mère de famille, qui a eu un déclic : «Si seulement il y avait un contenu similaire en darija».

C’est ainsi que Hajar a décidé de faire les choses elle-même : traduire les épisodes et les doubler en dialecte marocain non seulement pour ses enfants, mais aussi pour d’autres jeunes binationaux vivant à l’étranger, à la recherche d’émissions pour apprendre la darija.

«Même si je parlais toujours en darija à mes enfants, ils ne me répondaient qu’en allemand. J’ai décidé de créer quelque chose moi-même. J’ai aimé Peppa Pig parce que c’est ludique et léger à la fois. Même étant adulte, j’ai aimé regarder ce programme avec ma fille.» Hajar Tanjaoui

Avec l’aide et les encouragements de son mari, Hajar s’est lancée dans ce projet, en avril 2024. «Au début, mon frère, qui a 18 ans, m’a aidée. Il m’a fait découvrir les programmes et m’a rejoint pour prêter sa voix aux personnages», dit-elle.

Les frères et sœurs ont changé de voix pour s’adapter à différents rôles : Peppa Pig, Baba Pig, Mama Pig, Jeddo et George. Cependant, l’organisation a été difficile pérenniser, le frère de Hajar étant toujours en formation. «Pour les trois premiers épisodes, mon frère a prêté sa voix à Baba Pig et Jeddo Pig. Mais par la suite, il n’a pas toujours été possible de synchroniser nos horaires et nos disponibilité», explique-t-elle.

En effet, le processus implique plusieurs tâches. Avant de poser sa voix, Hajar traduit les scripts de l’anglais à la darija. «Certains mots n’ont pas d’équivalents directs en dialecte, je dois donc trouver des termes alternatifs culturellement appropriés pour garder le même sens que dans le scénario original», ajoute-t-elle.

Au début, Hajar a été aidée par son frère sur la partie technique, notamment le retrait des voix originales des épisodes. Aujourd’hui, elle s’occupe de tout elle-même. En raison de l’emploi du temps chargé de son frère et de la difficulté de trouver d’autres personnes pour doubler plusieurs personnages, elle a eu recours à l’intelligence artificielle.

«J’utilise l’IA pour créer les voix des personnages, en leur faisant ressembler à Baba Pig, George ou d’autres. Bien que beaucoup de gens pensent que mes enfants doublent Peppa et George, ce n’est pas vrai. L’IA offre une meilleure qualité et me permet de travailler de manière indépendante, sans être tributaire des disponibilités des un ou des autres. Cela me permet aussi de garder une certaine régularité dans la diffusion des épisodes.» Hajar Tanjaoui

Hajar a commencé à publier ses épisodes de Peppa Pig en darija sur YouTube, mais les premiers retours ont été décevants. «Lorsque j’ai mis en ligne les premiers épisodes, j’ai défini l’emplacement YouTube sur le Maroc, mais les réactions ont été négatives», se souvient-elle.

Déçue mais pas découragée, elle a distribué des dépliants dans les écoles et les jardins d’enfants, en plus de taguer des influenceurs marocains. Peu à peu, elle a commencé à recevoir des retours positifs, en particulier de la part de Marocains à l’étranger, qui ont apprécié le contenu comme outil d’apprentissage ludique pour leurs enfants. La mère de famille a ainsi retrouvé confiance.

«J’ai réalisé que les Marocains résidant à l’étranger constituaient le public principal de ce type de contenu, car ils souhaitent que leurs enfants apprennent la darija, une langue qu’ils n’entendent pas souvent. Le choix de Peppa Pig a également aidé, car c’est un programme qui a déjà une large base de fans», a-t-elle souligné.

Les enfants de Hajar sont également son public principal. En découvrant les premiers épisodes, ils ont été étonnés d’apprendre que Peppa Pig parlait bien darija. «Cela les a surpris et ils ont trouvé ça drôle, surtout lorsqu’ils ont reconnu ma voix. Ma fille montrait même les épisodes à ses amis en disant fièrement : «C’est ma mère !»»

Hajar est ravie des retours qu’elle reçoit et de l’impact que son initiative a eu sur les personnes dans sa situation, mais ce n’est qu’un début.

«Je suis actuellement en contact avec la société propriétaire de Peppa Pig. Ils semblent hésiter à faire confiance au projet car il est encore à ses prémices, mais j’espère qu’il grandira avec le temps», a déclaré Hajar.

La mère de famille ambitionne de passer de YouTube à la télévision marocaine ou même allemande, voire aller au-delà de Peppa Pig. «J’ai reçu des demandes de doublage d’autres dessins animés populaires comme Macha et Michka. Cela me fait plaisir de savoir que les gens apprécient le contenu», nous confie-t-elle.