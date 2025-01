Douanes Ceuta et Melilla : Le PP exige une séance extraordinaire du Parlement

Nouveau développement dans l’affaire des «conditions» exigées par le Maroc en échange de l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla. Le groupe des députés du Parti populaire espagnol demande la comparution du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, lors d’une session extraordinaire de la plénière de la Chambre basse afin qu’il apporte des éclaircissements sur les négociations avec le Maroc relatives à ce sujet, notamment les éventuelles «conditions imposées» par Rabat, indique un média ibérique.

Il est clair que le PP ne souhaite pas que l’exécutif dirigé par Pedro Sanchez, bénéficie des vacances du Parlement en janvier pour gagner du temps et a exigé par conséquence une séance extraordinaire.

Ils ont demandé également des informations sur la manière dont le régime douanier internationalement reconnu pour les voyageurs sera mis en œuvre dans les deux villes, ajoute la même source. «Nous voulons que le gouvernement explique en détail les mesures qui seront prises pour garantir le plein fonctionnement des douanes et comment cela affectera le commerce et les citoyens de Ceuta et Melilla», a exigé le PP dans sa requête.

Sous couvert d’anonymat, des sources gouvernementales ont précisé, le vendredi 3 janvier, que «les négociations sur les douanes commerciales sont menées directement entre les ministères des Affaires étrangères des deux royaumes. Il s’agit de négociations de haut niveau».