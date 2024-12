Nouvel An : la NARSA alerte sur les dangers de la route face à la météo et au trafic intense

À l’occasion du Nouvel An, marqué par une intensification du trafic sur le réseau routier national, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance et à respecter les mesures de prévention nécessaires, en particulier face aux mauvaises conditions météorologiques annoncées.

Dans un communiqué, la NARSA rappelle les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), qui annonce des chutes de neige et des averses orageuses localement fortes dans plusieurs régions du Maroc, du dimanche au mercredi. En conséquence, les conducteurs sont invités à adapter leur comportement au volant en fonction des conditions climatiques, notamment en réduisant leur vitesse et en maintenant une distance de sécurité sur les routes nationales et les autoroutes.

L’Agence insiste sur l’importance de préparer les déplacements en planifiant les itinéraires, en effectuant une vérification technique des véhicules (pneus, freins, amortisseurs et essuie-glaces) et en veillant à ne pas surcharger les véhicules, notamment pour le transport de marchandises et de passagers. Elle rappelle également l’obligation de porter la ceinture de sécurité pour tous les occupants, y compris les passagers des véhicules privés et des autocars.

Pour une conduite sûre, la NARSA recommande aux conducteurs de se reposer suffisamment avant de prendre la route afin d’éviter la fatigue, qui pourrait altérer leur concentration et leur capacité de réaction. Une attention particulière est également demandée lors des dépassements, dans les virages et sur les routes escarpées, ainsi qu’en conduite nocturne.

Les enfants de moins de dix ans doivent obligatoirement occuper les sièges arrière et être attachés, tandis que les motocyclistes sont exhortés à respecter les limitations de vitesse, les panneaux de signalisation et à porter un casque de sécurité.