Maroc : 19 515 cas de rougeole et 107 décès depuis octobre 2023

Depuis le mois d’octobre de l’année dernière, 19 515 cas de rougeole et 107 décès liés au virus ont été enregistrés au Maroc. Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, lundi 30 décembre 2024, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, a fait savoir que les infections représentaient 52,2 cas pour 100 000 habitants et les morts 0,55%. Selon le responsable, les enfants de moins de 12 ans représentent près de la moitié des décès.

L’année 2023 est un marqueur, puisqu’elle représente la date à laquelle l’épidémie a été identifiée dans la région de Souss-Massa. De là, elle s’est propagée à Marrakech et Safi, pour atteindre l’ensemble du territoire national. Amine Tahraoui explique cette évolution par la baisse de la couverture vaccinale, observée globalement depuis la crise sanitaire de Covid-19 en 2020, avec une réticence à la vaccination.

Au Maroc, l’épidémie a été contrôlée efficacement, entre 1987 et 2014, dans le cadre de la Stratégie nationale d’élimination de la rougeole et du contrôle de la rubéole. Après des pics accumulés de 10 723 cas en 1999 et de 10 841 en 2003, l’évolution de la couverture vaccinale a permis de diminuer drastiquement la courbe d’infection à partir de 2008. Dès 2013, la couverture vaccinale a atteint 98%, au-delà des recommandations internationales minimales, avec seulement 98 cas sur l’année.

Désormais, ce taux a baissé en-dessous du seuil optimal de 95%, recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce sens, le ministre a rappelé que la vaccination était la seule mesure efficace pour contenir l’épidémie de la rougeole. Depuis des mois, le département a lancé une campagne à cet effet, dans le cadre d’un plan national orienté vers le rattrapage vaccinal et le renforcement du système de surveillance.

Jusqu’au 20 décembre 2024, cette campagne a permis de suivre 6 millions d’enfants. Avec la collaboration des ministères de l’Education nationale et de l’Intérieur, le rattrapage vaccinal a été effectué auprès de 38% parmi eux.