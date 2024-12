Maghreb sans le Maroc : L’Algérie n’intègre pas la Mauritanie dans ses plans 2025

En 2025, l’Algérie continuera à parier sur son projet du Maghreb sans le Maroc. «Nous préparons actuellement le troisième sommet à Tripoli au début de la nouvelle année», a indiqué ce lundi 30 décembre le ministre algérien des Affaires étrangères lors d’un point de presse.

«La proposition de l'Algérie de créer un mécanisme trilatéral de consultation et de coopération a été approuvée par la Tunisie et la Libye (, et a abouti à des projets concrets pour prendre en charge les problématiques de ces pays», s’est-il félicité.

Dans ses déclarations, Attaf n’a pas fait état d’une éventuelle intégration de la Mauritanie dans le tour de table du projet algérien. Pour rappel, en mars 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères avait exprimé, dans des déclarations à la presse, son optimisme quant à l’adhésion de Nouakchott au projet algérien. Il avait même conseillé aux voix sceptiques de «suivre l’actualité».

La Mauritanie n’a pas participé à la première réunion, le 3 mars à Alger, consacrée à l’annonce du projet algérien. Elle a également joué la politique de la chaise vide lors du sommet du 23 avril à Tunis.