SIEL 2025 : La 30e édition du Salon du livre, du 17 au 27 avril à Rabat

La 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) se tiendra du 17 au 27 avril 2025 à l'espace OLM Souissi à Rabat, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Dans un communiqué, le ministère invite les maisons d'édition, les distributeurs, les librairies et les institutions intéressées par la participation à cet événement à soumettre leurs candidatures via une inscription en ligne sur le site https://inscriptions.siel.ma/register. Ce processus, qui a débuté le 28 décembre 2024 se poursuivra jusqu’au 15 février 2025.

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent contacter la Direction du livre, des Bibliothèques et des archives à Rabat, aux numéros de téléphone +212537274044, +212537274042, et +212537274032, ou par courriel à [email protected].