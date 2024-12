Maroc : 6 mois de prison avec sursis pour 13 manifestants pro-Palestine

Photo d'archive / Ph. Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation

13 membres du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation ont été condamnées, ce jeudi, à six mois de prison avec sursis assorti d’une amende de 2 000, pour participation à rassemblement non autorisé. Les faits remontent à novembre de l’année dernière, lorsque les concernés ont mené un sit-in devant un magasin Carrefour de la ville, en appelant au boycott de l’enseigne française de distribution. Des accusés ont annoncé interjeter appel, selon l’agence de presse espagnole EFE.

A l’initiative du rassemblement, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pointe des multinationales pour leurs investissements dans les territoires palestiniens occupés, outre leur soutien économique direct ou indirect à l’occupation, dans le contexte de la guerre menée par Israël à Gaza, depuis le 7 octobre 2023.

Ce même mois, le tribunal correctionnel de première instance à Casablanca a par ailleurs condamné un militant du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël (BDS) à un an de prison ferme. Ingénieur agronome de son métier, Ismail Ghazaoui a été poursuivi pour «incitation à commettre des crimes».

En octobre dernier, le jeune homme a été arrêté puis relâché, sur son chemin pour participer à une manifestation près du consulat des Etats-Unis.