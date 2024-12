Maroc : Les explications du coran seront traduites vers l’amazigh

Le ministère des Habous et des affaires islamiques envisage la traduction des significations du coran vers l’amazigh. Le ministre Ahmed Toufiq a révélé que son département étudiait la possibilité d’inclure ce projet à la qualification des imams des mosquées, dans le cadre du projet de charte des oulémas, sous la supervision de préposés religieux amazighophones, en coordination avec le secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas.

Cette déclaration a été faite en réponse à une question écrite sur «l’activation du caractère officiel de la langue amazighe dans le secteur des Affaires islamiques», soumise par le représentant du groupe parlementaire du Mouvement populaire. Ahmed Toufiq a ajouté que «la mise en œuvre du plan gouvernemental intégré visant à activer le caractère officiel de la langue amazighe et à l’intégrer dans l’administration comprenait un ensemble de mesures et de procédures, à même de valoriser l’usage de cette langue et de faciliter l’accès de ses locuteurs aux services fournis» par les Habous.

Parmi les plus importantes de ces mesures figurent celui de répertorier le nombre de cadres juridiques initiés à la langue amazighe, la préparation à leur formation et à l’approfondissement de leurs connaissances. «A cet égard, une réunion a eu lieu avec la direction de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) pour déterminer les modalités de mise en œuvre de cette procédure susmentionnée», a fait savoir le ministre.

Celui-ci a rappelé que son département avait «intégré, depuis des années, la langue amazighe dans l’encadrement et la sensibilisation des pèlerins, à travers des contenus informatifs sur les étapes du hajj».