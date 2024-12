Le Maroc 130e dans l’Indice de liberté humaine 2024

Sur 165 pays, le Maroc est classé 130e dans l’édition 2024 de l’Indice de liberté humaine. Au niveau régional, il est neuvième en Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA). Le royaume totalise 5,49 points sur 10, progressant ainsi de cinq places par rapport à 2022.

Conçu par les instituts Cato et canadien Fraser, le rapport propose une analyse chiffrée de l’état de la liberté humaine dans le monde, en tenant compte de la situation des libertés personnelles, civiles et économiques dans divers pays.

La «liberté humaine» y est définie comme un concept social qui reconnaît la dignité individuelle et l’absence de mesures coercitives. Cette dixième édition se base sur 86 indicateurs de liberté personnelle et économique, couvrant 165 pays, soit 98 % de la population mondiale. Elle analyse la situation de l’année 2022, la plus récente pour laquelle des données exhaustives sont disponibles.

Concernant les sous-indicateurs, le Maroc se classe 148e en matière de liberté individuelle avec un score de 4,81 sur 10. Il est 90e en termes de liberté économique avec 6,46 sur 10. Le pays se classe au neuvième rang dans la région MENA, derrière Israël, la Jordanie, le Koweït, la Tunisie, le Liban, les Émirats arabes unis, Oman et Bahreïn. Au Maghreb, la Libye occupe la 151e place mondiale et l’Algérie la 156e.

Au niveau mondial, la Suisse est en tête du classement. Elle est suivie de la Nouvelle-Zélande, du Danemark, du Luxembourg et de l’Irlande. La Finlande arrive en sixième position, suivie de la Suède et de l'Islande.

Selon le rapport, la liberté humaine s’est fortement détériorée à l’échelle mondiale à la suite de la pandémie de Covid-19. La liberté de circulation, d’expression, d’association et de réunion, ont reculé en 2022.

Après 2022, la liberté s’est quelque peu rétablie, mais elle est restée nettement inférieure aux niveaux d’avant la pandémie. Selon les données, 87,4 % de la population mondiale a connu un déclin de la liberté humaine entre 2019 et 2022.

Le rapport met en évidence une forte corrélation entre la liberté et le revenu moyen par habitant. Les pays où règne une grande liberté bénéficient d’un revenu nettement plus élevé (56 366 dollars). L’Indice a également constaté une concordance positive entre la liberté humaine, la démocratie, ainsi que les indicateurs de bien-être, notamment la tolérance, l’espérance de vie et la santé environnementale.